السعودية اليوم / الأردن تسجل 6537 إصابة و82 وفاة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

سجلت وزارة الصحة الأردنية اليوم، 6537 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 552764 حالة شفاء بعد تسجيل 9003 حالات إضافية، كما سجلت 82 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7283 حالة.

// انتهى //

18:05ت م

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عمّان 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسسجلت وزارة الصحة الأردنية اليوم، 6537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 639444 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 552764 حالة شفاء بعد تسجيل 9003 حالات إضافية، كما سجلت 82 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7283 حالة.// انتهى //18:05ت م0190

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