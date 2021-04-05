السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنظم ورش العمل لقيادات الأمانة



مكة المكرمة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واس

نظَّمت أمانة العاصمة المقدسة اليوم , عدداً من ورش العمل ضمن برنامج التأهيل الاستراتيجي لقيادات الأمانة.

وتضمنت الورشة عرضاً تعريفياً عاماً عن مراحل التخطيط الاستراتيجي للأمانة ، وكيفية صياغتها وإحداث المقارنات المرجعية ، كما تضمن العرض إحصائيات وأرقام لما تم خلال ورش تحديث للخطة الاستراتيجية لأمانة العاصمة المقدسة ، بالإضافة إلى إجراء العديد من التحاليل الاستراتيجية والتعرف على آلية بناء المشاريع الإستراتيجية وكيفية المواءمة مع الجهات ذات العلاقة .

واكد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أهمية ورش العمل لاحتوائها على القيم الحديثة التي تهتم بالتخطيط الحضري والتشوه البصري والتحول الرقمي وأحداث التغيير الملموس وفقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠.

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18:04ت م

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