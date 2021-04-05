شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 82 منشأة مخالفة للإحترازات بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت بلدية محافظة الخفجي خلال الأسبوعيين الماضيين، من القيام بزيارة 1180 منشأة، نتج عنها إغلاق 82 منشأة مخالفه للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المنصوص عليها .

كما تم مصادرة وإتلاف مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر بوزن 1148 كيلو فيما تم رصد 180 مخالفة متعلقة بالاشتراطات البلدية جاء من أهمها تدني مستوى النظافة العامة في المنشآت الغذائية وممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص المهنية، وتهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.