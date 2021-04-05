النمر يحذر: لا تتساهلوا مع الكولسترول

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، التحذير من التساهل مع ارتفاع الكولسترول.

الكولسترول الضار:

وقال النمر في تغريدة له عبر تويتر، إنه لا يجب التساهل أبدًا مع ارتفاع الكولسترول الضار ولا يجب السماح بأن يتجاوز ١٣٠ ملغ/دسل في الشخص السليم لأنه المسبب الأول لجلطات القلب في العالم.

وأكد استشاري أمراض القلب في وقت سابق أن تناول بيضتين يومياً لا يرفع نسبة الكولسترول الضار في الجسم إلا في حالة واحدة.

وتابع أن البيضة الواحدة تحتوي على كلسترول لا يتعدى 186 ملج، وما يحتاجه الإنسان من الكولسترول يومياً في حدود 300 ملغ”.

وفي وقت سابق، حذر النمر من حمل الأشياء الثقيلة فجأة، لافتًا إلى أن ذلك يزيد من الإصابة بجلطة القلب، مضيفاً: “لا تحمل شيئًا ثقيلًا فجأة ودون مساعدة، خاصة إذا كانت لياقتك العضلية منخفضة؛ حيث إن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الضغط الشرياني بشدة، وتزداد احتمالية جلطة القلب وكذلك الإصابة بانزلاق غضروفي في الفقرات القطنية، وتمزق العضلات”.

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