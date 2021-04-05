الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

القبض على شخصين سرقا هاتفًا من سيارة إسعاف في تبوك

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة تبوك القبض على شخصين سرقا هاتفًا متنقلًا من سيارة إسعاف.

سرقة:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يقوم أحدهما بسرقة هاتف متنقل (جوال) من سيارة إسعاف أثناء انشغال أحد المسعفين بأداء واجبه، بمدينة تبوك، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة ـ بفضل الله ـ من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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