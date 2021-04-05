شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة عسير وبلدياتها تحقق نسباً عالية بإغلاق 236 ألف بلاغ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حققت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، مراكز متقدمة خلال الربع الأول من العام 2021 في مؤشر إغلاق البلاغات الخاصة بفايروس كورونا، وفق التقرير الصادر من المركز البلدي للتحول الرقمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي أظهر نسب البلاغات ونسب الإنجاز في أمانة المنطقة وبلدياتها.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، إن أمانة المنطقة وبلدياتها تعمل على متابعة البلاغات الواردة وسرعة إغلاقها وتنفيذها، موضحاً أن عدد البلاغات الواردة بلغ 236668 بلاغاً ونسبة التسديد بلغت 99.8%؜، حيث جاءت بلدية خميس مشيط، الأعلى في عدد البلاغات المُغلقة بعدد 65299 بلاغاً، ثم أمانة المنطقة بعدد 18610 بلاغات ثم بلدية محايل عسير 1823 بلاغاً. وأضاف الحميدي، أن الأمانة كذلك حققت المركز الأول في عدد البلاغات لتصنيف الإنارة واللوحات الإرشادية، حيث حققت 42060 بلاغاً خلال الربع الأول، لافتاً إلى أن الأمانة حلت ثالثة في مكافحة الحيوانات الضالة والآفات بإغلاق 28522 بلاغاً، مؤكداً أن نسب الإنجاز المرتفعة ستكون حافزاً لأمانة عسير وبلدياتها، لتقديم مستويات أفضل في الخدمات المقدمة للمستفيدين بشكل عام من خلال تحقيق التميز المتواصل على مستوى الأمانات، من خلال عدد من مؤشرات الأداء، وآخرها مؤشر إنجاز تلقّي البلاغات البلدية الخاصة بفايروس كورونا التي تتم معالجتها فور استلامها، لافتاً إلى أن هذه المؤشرات عموماً تُسهم في تحديد مكامن القوة في الأداء لتعزيزها والوقوف على مكامن الخلل والعمل على تلافيها، مؤكداً أن الأمانة بذلت وما زالت تبذل جهوداً كبيرةً في مراقبة المنشآت التجارية المتنوعة وأسواق النفع العام، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال الفرق الرقابية والجولات اليومية الميدانية في المرافق والحدائق والمجمعات التجارية المتنوعة، مضيفاً أن البلاغات تتم مباشرتها فعلياً والتأكد منها ومعاقبة المخالفين مباشرةً عبر تطبيق «ميدان» المرتبط بوزارة الداخلية، مشيداً بالتواصل الفعال من قبل المواطنين والمقيمين في رفع البلاغات الخاصة بإجراءات فايروس كورونا.