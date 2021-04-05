شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم ونائبه يهنئان نادي «التعاون» بتأهله لكأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هنأ أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز نادي التعاون الرياضي، بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبارك أمير القصيم لإدارة نادي التعاون ولأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف ما حققه النادي من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، انعكست على أدائه للوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، متمنياً للنادي التوفيق في مباراته القادمة.

كما هنأ نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز إدارة نادي التعاون على التأهل لكأس خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله لهم التوفيق في مباراتهم النهائية القادمة.