شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يرعى الحفل الافتراضي لخريجي التدريب التقني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رعى الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير اليوم (الإثنين) الحفل الافتراضي الموحد لخريجي وخريجات التدريب التقني والمهني بالمنطقة «عن بعد»، بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة الدكتور سليمان الحفظي أن عدد الخريجين للعام التدريبي الحالي بلغ 4316 خريجًا، منهم 2308 من خريجي الكليات التقنية للبنين، و778 من خريجي الكليات التقنية للبنات، و1230 خريجاً من المعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد السجون.