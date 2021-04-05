4 تنبيهات للأئمة والمؤذنين في خطة شهر رمضان بمنطقة الباحة

أعدّ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة خطة متكاملة للعناية بالمساجد والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير الفرع مرزوق الرويس أن الخطة المُعَدَّة تعنى بالاهتمام بالمساجد والحفاظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتتضمن تكثيف الجهود لتعقيم المساجد والمرافق وتطهيرها، وتشكيل لجان لتنظيم دخول المصلين والحرص على إبراز تطبيق توكلنا، وحث الأئمة والخطباء على تنبيه المصلين بالتباعد الجسدي والحرص على جلب سجادة من المنزل والالتزام بلبس الكمامة, كما تم توجيه الأئمة والمؤذنين بضبط أجهزة الصوت والميكروفونات، إلى جانب تحفيز الموظفين والمصلين على أخذ لقاح كورونا للحفاظ على سلامتهم.

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