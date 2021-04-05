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«الجوازات السعودية» تحدد طريقة التصرف مع «المكفول» غير معروف المقر

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الرياض - محمد عبدالله - تطرقت لإصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد..

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة التصرف المناسب في حالة عدم معرفة مقر للمكفول، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أسقط عاملًا داخل المملكة على اسمي؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يمكنك إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد علمًا أنه في حال منح المقيم تأشيرة خروج نهائي على صاحب العمل متابعة مغادرة مكفولة وعدم الاكتفاء بمنح التأشيرة فقط».

وأضاف: «وفي حال عدم معرفة مقر للمكفول عليكم إلغاء التأشيرة وتسجيل بلاغ هروب».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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