«الصخري»: 7 مناطق تنتظرها بشائر خير ورحمة مطلع شهر رمضان

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري، أن تتزين الأيام الأولى من شهر رمضان ببشائر خير ورحمة، وقال الصخري «عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر»، إن بشائر الخير من المتوقع أن تشمل أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل ومكة والباحة وعسير ونجران.

وتابع «الصخري»: هذا التوقع حسب آخر التحديثات من عدة موديلات ونماذج؛ والتغير وارد جدًا، ونسأل الله أن يكون التغير إلى الأفضل وأن يسقي البلاد والعباد.

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، هطول أمطار على 6 مناطق بدءًا من يوم الأربعاء وحتى السبت المقبلين، وذكر المركز أن الفرصة مهيأة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على الحدود الشمالية وحائل والجوف يوم الأربعاء المقبل.

وأشار مركز الأرصاد إلى أنه قد يمتد تأثير الأمطار إلى شمال المنطقة الشرقية والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض، بدءًا من يوم الخميس وحتى يوم السبت المقبلين.

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الأرصاد تتوقع هطول أمطار على 6 مناطق بدءًا من الأربعاء المقبل