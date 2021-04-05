الرياض تتصدر 7 مناطق سعودية في إصابات كورونا الجديدة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 695 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، خلال الـ«24» ساعة الماضية، وتصدرت الرياض عدد الإصابات بتسجيل 289 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 151 حالة، وسجلت المنطقة الشرقية 108 حالات، والمدينة المنورة 29 حالة.

وسجلت منطقة عسير 21 حالة وسجلت منطقتا حائل والقصيم 20 حالة لكل منهما، وسجلت تبوك 19 حالة وجازان 17 و الجوف 8 والحدود الشمالية 6 حالات ونجران 4 حالات والباحة 3 حالات.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 393377 حالة، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 489 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 380305 حالات، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6704 حالات.

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