وزارة الصحة: إصابات كورونا النشطة ترتفع إلى 6368 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة النشطة بفيروس كورونا وصل إلى 6368 منها 836 حالة حرجة، ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 393377 حالة، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 489 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 380305 حالات، كما تم تسجيل 7 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 6704 حالات.

وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورونا المستجد، وقالت: «الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدًّا، قد تكون ألمًا في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعورًا بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل».

وأوضحت الوزارة أنه غالبًا تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا المستجد دون أي مضاعفات، وأنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا (ألم وانتفاخ في الذراع يمكن معالجتهما بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة، وحرارة وقشعريرة، وشعور بالإرهاق، وصداع)، وأنه لمعالجة الشعور بالتعب وتخفيفه ينصح بشرب الكثير من السوائل وتخفيف الملابس وتناول مسكن عند الشعور بالحرارة والألم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه لم تُسجل أي وفيات ناجمة أو مرتبطة بأخذ اللقاح، وأشار إلى أنه لا ارتباط بين اللقاحات والجلطات، وأن كل الجهات العلمية المتخصصة والمعنية أثبتت أن هذه المعلومات غير صحيحة وغير دقيقة، مشددًا على عدم الحاجة إلى إجراء أي فحوصات أو مسحة قبل تلقي لقاح كورونا، وأنها إشاعات لا أساس لها من الصحة.

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