بالصور.. غرفة جازان توقع اتفاقية لافتتاح مكتب التأشيرات الموحد

استأنف مجلس غرفة جازان الذي صدر قرار وزير التجارة بالتمديد له 6 أشهر بتقديم أولى خدماته خلال فترة التمديد لقطاع الأعمال وللمجتمع كافة في منطقة جازان وتعد خطوة توقيع اتفاقية غرفة جازان مع مكتب VFS Global لإصدار التأشيرات الدولية وذلك تسهيلاً على قطاع الأعمال والمواطنين وأيضا يسهم في تقديم خدمات تجديد جوازات السفر للمقيمين في جازان ومحافظاتها وهي خطوة أولى ضمن حزمة من الخدمات التي أسس لها مجلس الغرفة.

وأوضح رئيس الغرفة خالد الصايغ أن افتتاح وتقديم خدمات مكتب التأشيرات الدولية بمقر الغرفة يأتي محققًا لتطلعات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر ونائبه الأمير محمد بن عبد العزيز ورغبتهما في تقديم الخدمات التي تكفل تقديم التسهيلات اللازمة لأبناء المنطقة ومحافظاتها من خلال هذه الخطوة ودعم رجال المال والأعمال وازدهار ونمو اقتصاديات المنطقة.

وأضاف الصايغ إلى أن افتتاح المكتب يعد دعما للمجتمع ورجال الأعمال وتسهيلا على المستفيدين في الوقت والجهد، وتعزيز الأداء الاقتصادي.

وأشار الصايغ إلى حزمة من المنافع لقطاع الأعمال وللمجتمع في منطقة جازان والذي كانوا يتكبدون مشاق للحصول على تأشيرات بالذهاب للمدن الرئيسية لإنهاء إجراءاتهم.

من جهته، أكد أمين الغرفة الدكتور ماجد الجوهري إلى أن توقيع اتفاقية غرفة جازان مع مكتب التأشيرات الدولية كان قد تأجل لدواعي جائحة كورونا «كوفيد-19»، مبينًا أن الغرفة حرصت على التواصل مع المركز وتم عقد اجتماعات معه خلال الشهر الحالي وتم التوصل الي اتفاق لتوقيع الاتفاقية بشكل رسمي اليوم الاثنين لتقديم خدماته لقطاع الأعمال وسكان منطقة جازان ومحافظاتها.

من جهته أوضح رئيس العمليات والتطوير في VFS Global بالمنطقة الغربية أحمد أفضل أن الشراكة تعزز العلاقة مع المسافرين من المملكة العربية السعودية، فإننا نتطلع إلى توفير أقصى قدر من السهولة والراحة لعملائنا خلال عملية طلب التأشيرة.

وبين أن VFS Global ظلت تقدم خدمات التأشيرات لـ 29 دولة للمواطنين والمقيمين في المملكة منذ 2005 من خلال شبكة من 85 مركزًا لتقديم طلبات التأشيرة، وهي متخصصة في خدمات الاستعانة بمصادر خارجية والخدمات التكنولوجية في العالم للحكومات والبعثات الدبلوماسية.