أمير الرياض يدشن مبادرة «معكم» لمساندة أبطال الصحة

دشن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في قصر الحكم اليوم الإثنين, مبادرة «معكم» التي ينفذها مركز وفاق للإرشاد الأُسري لمساندة أبطال الصحة وأسرهم من خلال تقديم برامج إرشادية وتعزيزية متخصصة في المجالات النفسية، والأسرية والاجتماعية للتخفيف من الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

وأكد الأمير فيصل أهمية الجانب التوعوي والاستشاري ودور أبطال الصحة في هذه الجائحة وما ترتب عليهم وأسرهم من آثار, منوهاً بما تقدمه المبادرة من فائدة وتمكين, متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

من جهته، ثمن وزير الصحة الدعم والاهتمام الذي تحظى به برامج ومبادرات الصحة من أمير منطقة الرياض والتعاون مع الجميع من الجهات ذات العلاقة والمؤسسات الاجتماعية بتخفيف آثار هذه الجائحة على بلادنا والتكاتف في سبيل مواجهتها بتنوع المجالات والتخصصات.

فيما أوضح الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز عضو الهيئة الاستشارية لمبادرة «معكم» أن المبادرة تأتي استشعاراً من مراكز الإرشاد النفسي ‏والأسري في خدمة المجتمع ودعماً للعاملين في القطاع الصحي تخفيفًا لمعاناتهم، بالضغوط النفسية والصعوبات الأسرية والاجتماعية المترتبة على جائحة كورونا من خلال عدد من المستشارين النفسيين والأسريين.

كما أشار المشرف العام على مركز وفاق للإرشاد الأسري رئيس اللجنة الإشراقية للمبادرة الدكتور عبدالله البشر إلى شركاء المبادرة من مؤسسات القطاع العام والخاص ذات العلاقة، ومراكز الإرشاد الأسري، والهيئات والمراكز الطبية وإمكانية التوسع في تقديم برامج إضافية تتناسب مع الأهداف.

حضر الحفل وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي و الأمير ثنيان بن خالد بن ثنيان مدير إدارة الشؤون المحلية بالإمارة.