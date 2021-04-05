11 فرقة إسعافية تباشر حادث سلطانة شرورة

وأفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بنجران سعود آل دويس، بأنه تلقت غرفة العمليات بالهلال الأحمر بنجران بلاغا الساعة 3:26 فجراً، بوجود حادث تصادم باص نقل جماعي علي طريق سلطانة شرورة وعلى متنه 28 راكبا، مع سيارة نقل عفش، وعلى الفور تم توجيه 11 فرقة إسعافية متكاملة، من الهلال الأحمر وفرقتين إسعافيتين من الصحة.
وعند مباشرة الموقع وعمل فرز للحالات، اتضح وجود حالتي وفاة وإصابتين خطيرتين و4 إصابات متوسطة الخطورة و4 إصابات بسيطة. وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلهم لمستشفى يدمة ومستشفى شرورة العام أما باقي الركاب فلا يعانون من أي إصابات تذكر.
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