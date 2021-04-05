الملك يأمر بترقية وتعيين 258 قاضيا

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا بترقية وتعيين 258 قاضيا في وزارة العدل بمختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر، وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وسأل «الصمعاني» المولى - عز وجل - أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة في تحقيق تطلعات ولاة الأمر بإقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف.