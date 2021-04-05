الفيصل يتسلم تقرير أوضاع سكن العمالة بجدة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، اليوم، محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد يرافقه أعضاء لجنة دراسة وتقييم أوضاع سكن العمالة الأجنبية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) بالمحافظة. وتسلّم الفيصل تقريرا عن أعمال اللجنة، التي نفذت 2500 جولة على 1468 مبنى عبر 7 لجان ميدانية على سكن العمالة في المحافظة، مما أسهم في تصحيح أوضاع سكن 170 ألف عامل، فيما عملت اللجنة على وضع خطة عمل للحد من انتشار فيروس كورونا بين العمالة الأجنبية، وتطبيق المعايير الصحية في مقار سكنهم وبيئة عملهم، إضافة لإجراء جولات رقابية مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ إجراءات سريعة للحد من انتشار الفيروس، وعزل المشتبه بإصابته، وكل من تظهر عليه أعراض العدوى.



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