شكرا لقرائتكم خبر عن العلا.. «مشهد خالد» يلتقي فيه التاريخ والمستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - "إكستريم إي" .. سيارات الدفع الرباعي تتحدى بعضها بين المناظر الخلابة

--" إندبندنت": المناظر الطبيعية في العلا ستخطف الأنظار من السباق العالمي

- تأشيرات متعددة لمدة عام عبر الإنترنت تمكن السائحين من زيارة العلا

- "مدائن صالح "وبقي 111 نقشًا باذخًا عنوانا لأحد المواقع الأثرية الرائدة في العالم

تعد العلا أحد أكبر نقط الجذب لسياح العالم إلى المملكة ، حيث تتوفر الإطلالة الحالمة على الكون ؛ من خلال مشهد لم يتغير منذ آلاف السنين.

ويلتقي على أرض العلا المستقبل مع الماضي ؛ عبر سباق "إكستريم إي"، التحدي الأساسي لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية عبر الصحراء، وتتركز الأنظار على مجريات السباق بين المناظر الخلابة، التي تلفت انتباه العالم لمنحوتات الطبيعة في صخور الصحراء، من منحنيات صخرية عالية تتموج فوق الرمال، لتخلق حركة درامية من الظلال المتغيرة باستمرار، مع تحرّك الشمس عبر سماء الجزيرة العربية الواسعة.

ذلك المشهد الخالد في العلا ، والذى يلتق فيه التاريخ بالمشتقبل في اكثر المشاد خلابة ، ألهم سن القلم في يد "سايمون كالدير "لكتابة مقال عن المدينة في صحيفة " إندبندنت"، عن واقع تجربته أثناء تواجده في مخيم بالعلا على طريق تجاري قديم. بمنطقة جزء راسخ من المملكة في القرن الحادي والعشرين،مشيرا إلى أنه خلال هذا الأسبوع من المقرر أن يلتقي المستقبل بالماضي هنا.سيُطلَق سباق Extreme E، التحدي الأساسي لسيارات الدفع الرباعي الكهربائية، هنا في الصحراء الشمالية الغربية للمملكة،وبينما تتركز الأنظار على مجريات السباق، من المؤكد أن المناظر الطبيعية المحيطة ستلفت انتباه العالم أيضًا.

وقال "كالدير"" في مقالة : نحتت الطبيعة مكانًا رائعًا من صخور الصحراء. فالمنحنيات والصخور ترتفع عالياً فوق الرمال المتموجة، لتخلق حركة درامية من الظلال المتغيرة باستمرار مع تحرّك الشمس عبر سماء الجزيرة العربية الواسعة.

وتقدم المملكة جميع التسهيلات بإصدار تأشيرات متعددة لمدة عام عبر الإنترنت ، تمكن السائحين من زيارة العلا بمعالمها الساحرة ومكافآتها المبهجة، وبما توفره من مساحة خضراء ترحيبية، وسط منحدرات الجبال الرملية الشاهقة، وواحات النخيل، وينابيع المياه العذبة، ومركز التسوق وتناول الطعام والترفيه، في واحة ساحرة تنام نهارًا، وتزدهر في برودة المساء، مع سكان مرحبين كرماء.

تعتبر العلا مهد الحضارات العريقة في جزيرة العرب؛ حيث بُنيت المقابر في العصر البرونزي قبل 2500 عام، واستخدم الأنباط فائض ثروتهم الكبيرة لإنشاء مدائن صالح، ونحتوا واجهات بيوتهم المزخرفة بشكل مذهل في الصخور العارية، وبقي 111 نقشًا باذخًا، دليلًا على أحد المواقع الأثرية الرائدة في العالم.

وعندما تزور العلا حتمًا ستنبهر لمشاهدة مسرح "مرايا" حيث قاعة مؤتمرات وترفيه متعددة الأغراض تجلب التألق إلى الصحراء، فهناك تجد أمامك مكعبًا كبيرًا من المرايا يقع في قلب رؤية العلا، وفي داخله تجد قاعات مخصصة للثقافة، وترّاسًا على السطح مخصصًا للرفاهية اللطيفة، وفيها تمت استضافة أحداث مرموقة مثل قمة دول مجلس التعاون الأخيرة وجائزة نوبل، وتشاهد الطنطورة الشمسية، الدليل القديم للفصول، والتي منها أخذ مهرجان طنطورة اسمه.