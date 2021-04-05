شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": تطعيمات اللقاح تتخطّى الـ 5 ملايين جرعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - -695 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 489 حالة

- على الجميع المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح حفاظًا على المجتمع

أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة تخطى حاجز 5 ملايين جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزاً في مناطق المملكة كافة، حاثةً على المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح حفاظًا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت تسجيل (695) حالة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة وتعافي (489) حالة , وبلغ عدد الحالات النشطة (6368) منها (836) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (393377) حالة وعدد حالات التعافي (380305), كما تم تسجيل (7) حالات وفاة ليصل الإجمالي (6704) حالات , فيما أجري (56906) فحوص مخبرية.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).