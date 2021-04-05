نصائح مهمة للحوامل في رمضان والصيام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأت استشارية النساء والولادة الدكتورة فاطمة عبدالسميع، أن الحوامل بإمكانهن صيام الشهر الفضيل ولكن يتوقف ذلك على حالة الحامل ووضع الجنين، إذ إن للحامل رخصة الإفطار لظروف وضعها الصحي إن رغبت في ذلك حفاظاً على سلامة صحتها وجنينها.

إجراء فحوصات روتينية:

وقالت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه بشكل عام، لا يؤثر الصيام على الحامل أو الجنين، إذا لم تكن هناك شكوى دائمة من بعض الأعراض المرضية، خلال فترة الحمل، ومنها القيء والغثيان والتعب والإرهاق الشديد، ولكن ينصح قبل الصيام بزيارة الطبيب لإجراء بعض الفحوصات الروتينية للتأكد من سلامة صحة الجنين والأم وقدرتها على الصيام، وفي حال سمح الطبيب بذلك، فلا مانع من الصيام، وإلا فلديها رخصة للإفطار.

حالات لا ينصحن بالصوم:

وعن السيدات اللواتي لا ينصحن بالصوم مضت قائلة: إن هناك بعض الفئات ينصحن بعدم الصوم ومنهن اللواتي يعانين من مضاعفات الحمل مثل: داء السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو اللواتي يعانين من المخاض المبكر في الحمل الحالي، أو عانين منه في حمل سابق خلال الصوم، والنساء اللواتي يتناولن أدوية ضرورية بعدة أوقات في النهار وهي أدوية ضرورية وليست فيتامينات أو الحديد فمثل هذه الفيتامينات يمكن أخذها بعد الإفطار، وهناك حالات يتم تحديدها بالتشخيص الطبي.

نصائح مهمة للصيام:

وحول أهم النصائح الموجهة للسيدات الحوامل الراغبات في صيام الشهر، قالت: إن هناك بعض النصائح الهامة يجب على الحوامل التقيد بها ومنها اتباع النظام الغذائي السليم والصحي في هذا الشهر، وتجنب الإكثار من السكر في العصائر والحلويات، وضرورة تناول كمية وفيرة من المياه بين الإفطار والسحور، إلى جانب تناول السلطة الخضراء الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة، إضافة إلى احتواء الأكل على جميع العناصر التي تشتمل على البروتين والفيتامينات والحبوب والبقوليات، والابتعاد قدر الإمكان عن الدهون والوجبات الدسمة لتفادي عسر الهضم، والحرص على وجبة السحور لكونها تساعد على الصيام دون تعب، كما تمد الحامل بالطاقة اللازمة وتجنب الشعور بالصداع أو الخمول أثناء نهار رمضان.



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