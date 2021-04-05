‏دخول 54 حالة مصابة بكورونا‬⁩ نطاق الحالات الحرجة خلال 24 ساعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة دخول 54 حالة مصابة بفيروس ‫كورونا‬⁩ نطاق الحالات الحرجة، ‏خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (489) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (380,305) حالات.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (6368) حالة من بينها (836) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (695) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 289، مكة المكرمة 151، منطقة الشرقية 108، والمدينة المنورة 28، وعسير 21.

شارك الخبر