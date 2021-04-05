متاحة لجميع الجنسيات.. طرق وشروط التقديم في وظائف نيوم الجديدة

وظائف نيوم من الأمور التي تلقى اهتمامًا بالغًا في نفوس المواطنين السعوديين أملًا في الحصول على فرص عمل تساعد على متطلبات الحياة وتقضي على البطالة، ويعد مشروع نيوم من أفضل المشاريع التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة.

طريقة التقديم على وظائف نيوم

وحددت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية عددًا من الطرق من أجل التقديم على وظائف مشروع نيوم ومن بين التخصصات المطلوبة من بينها مهندس ميكانيكي كبير.

ويجب على المتقدم لوظائف مهندس أن يتمتع بالخبرة من 8 إلى 13 عامًا، وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة، مع ضرورة إجادة المتقدم للوظائف الشاغرة أن يتمتع بإجادة اللغة الإنجليزية، وأوضحت الجهات المعنية أن الوظائف متاحة للرجال والسيدات، كما أنها ليست مقتصرة على الجنسية السعودية فقط، ويمكن لجميع الجنسيات التقدم إليها، كما أن العمل بنظام الدوام الكامل.

وظيفة مهندس هندسة إنشائية

وحددت الجهات المعنية عددًا من شروط من أجل التقديم لوظيفة مهندس هندسة إنشائية والتي تطلب التالي يجب أن يكون المتقدم للوظيفة الشاغرة يتمتع بالخبرة من 5 إلى 8 سنوات، وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة، مع ضرورة إتقان المتقدم للوظائف الشاعرة اللغة الإنجليزية، وأوضحت الجهات المعنية أن نظام التوظيف بدوام كامل.

منصب كبير مهندسي المشروع

أما عن شروط التقديم لمنصب كبير مهندسي المشروع حددت الجهات المعنية عددًا من الشروط التي يجب توافرها للمتقدم للوظائف الخالية من بينها أن يتمتع بخبرة من 10 إلى 16 سنة، وأن يكون حاصلًا على بكالوريوس هندسة، وأن يكون حاصلًا على شهادة مهنية في إدارة المشاريع مع ضرورة إجادة التحدث باللغة الإنجليزية، و متاح للذكور والإناث بدوام كامل.

شروط الوظائف الإدارية لمشروع نيوم

كما حددت الجهات المعنية شروط التقديم لوظيفة مدير الشؤون من بينها أن يكون حاصلًا على بكالوريوس في الموارد البشرية، وأن يتمتع بخبرة 10 سنوات، مع ضرورة إتقان اللغة الإنجليزية وأن فرص العمل متاحة للذكور والإناث.

ويجب المتقدم الراغب في وظيفة ضابط أن يتمتع بخبرة في العلاقات العامة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 10 أعوام، مع ضرورة إيجاد الشخص للغة الإنجليزية، وأن يتمتع بمهارات قوية تؤهله إلى العمل مع ضرورة أن يكون لديه خبرة عمل في المملكة العربية السعودية أو الشرق الأوسط.

التقديم على وظائف نيوم الجديدة

وأتاحت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية الإطلاع على تفاصيل الوظائف الخالية المتاحة من خلال الدخول على موقع العمل الخاص لمشروع نيوم والإطلاع على كافة التفاصيل والمعلومات والشروط التي يجب توافرها.