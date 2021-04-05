شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 3 منشآت غير مرخصة لتداول الأعلاف بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء 3 منشآت بمدينة الرياض، تزاول نشاط تداول المنتجات العلفية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

وأضافت أنها حرزت ما يزيد على 87 طن من الأعلاف بمختلف أنواعها، بجانب استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.

يذكر أن عقوبة مخالفة مزاولة منشآت الأعلاف للنشاط قبل الحصول على ترخيص هي الغرامة المالية بين 10 إل 20 ألف ريال، بجانب منع المخالف من ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.