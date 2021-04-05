شكرا لمتابعة خبر عن إجراءات الإدخال المؤقت لقطع غيار السفن عبر المنافذ الجمركية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للجمارك إجراءات الإدخال المؤقت كحل من الحلول اللوجستية لإدخال قطع غيار السفن عبر المنافذ الجمركية.

وتضمنت الإجراءات ": إنشاء البيان الجمركي وإرفاق المستندات المطلوبة، والمعاينة وفحص الإرسالية، ودفع الرسوم الجمركية المربوطة بالتأمين مع إمكانية استرجاعها بمنفذ الخروج، وفسخ الشحنة ".

وأشارت الجمارك إلى أن الإدخال المؤقت هو إجراء يمكن إدخال بعض البضائع مع إمكانية استيراد الرسوم الجمركية إذا كان الاستيراد لفرض محدد بشرط إعادة تصديرها خلال فترة معينة بدون أن يطرأ عليها أي تعديل.