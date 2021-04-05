شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مواطن يتبرع بإحدى كليتيه لإنقاذ فتاة يتيمة الأبوين في عرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قرر مواطن من مدينة عرعر، التبرع بإحدى كليتيه لمواطنة من منطقة القصيم، لإنهاء معاناتها مع الغسيل الكلوي.

وبدأت القصة حينما سمع الشاب عن حالة إنسانية لفتاة من القصيم يتيمة الأبوين تعاني الفشل الكلوي؛ ليقرر مساعدتها بالتبرع لها بإحدى كليتيه.

ونجحت العملية بعد إجراء الفحوصات والإجراءات الخاصة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، فيما نال هذا الموقف الإنساني على إعجاب الكثيرون وإشادتهم به.