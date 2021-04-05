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شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فيديو صيد النمر النادر في إحدى مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم الإثنين حقيقة المقطع المتداول حول صيد نمر نادر في المملكة .
ونفى المركز الوطني للحياة الفطية أي صلة لهذا المقطع بالمملكة مؤكداً أن الواقعة في اليمن متمنياً إطلاق سراح النمر للحفاظ على التوازن البيئي .
الجدير بالذكر أ الواقعة حدثت بالتحديد في وادي يري بمنطقة الحضن التابعة لمديرية لودر بمحافظة ابين اليمنية ، وسط مطالبات بوقف الصيد الجائر للعديد من الطيور والحيوانات النادرة .