شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فيديو صيد النمر النادر في إحدى مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم الإثنين حقيقة المقطع المتداول حول صيد نمر نادر في المملكة .

ونفى المركز الوطني للحياة الفطية أي صلة لهذا المقطع بالمملكة مؤكداً أن الواقعة في اليمن متمنياً إطلاق سراح النمر للحفاظ على التوازن البيئي .

الجدير بالذكر أ الواقعة حدثت بالتحديد في وادي يري بمنطقة الحضن التابعة لمديرية لودر بمحافظة ابين اليمنية ، وسط مطالبات بوقف الصيد الجائر للعديد من الطيور والحيوانات النادرة .