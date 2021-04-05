شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يرحبون بوصول "أم كوجي" للرياض على طريقتهم الخاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعل مواطنون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع وصول زوجة السفير الياباني في المملكة، إلى الرياض، بطريقة طريفة خاصة بعدما ذكر السفير اسم ابنه الذي يطلق على شخصية كارتونية شهيرة.

وقال السفير الياباني في المملكة فوميو إيواي، عبر حسابه على موقع تويتر أن زوجته وابنته سيصلان إلى المملكة، لتسكنا معه في مقر إقامته وعمله بالرياض.

وقال في تغريدته: "الحمدلله وصلت زوجتي للرياض بالسلامة ليلة أمس. لقد كانت تقيم معي هي و ابنتنا في السعودية قبل عشر سنوات وإنني على يقين بأنها ستُعجب مثلي بالعديد من التغييرات البارزة التي حدثت في المملكة خلال غيابها عنها وأتمنى لأم كوجي الاستمتاع بأيامها وأوقاتها في السعودية وسط ناسها الطيبين".

وحرص المواطنين على الترحيب بعائلة السفير الياباني الذي يحظى بشعبية في المملكة بسبب إتقانه اللغة العربية بطلاقة، وتغريده الدائم بها، إلى جانب تخصيص الجزء الأكبر من عبارات الترحيب تلك للابن كوجي والتذكير بصاحب الاسم الأشهر.