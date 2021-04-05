شكرا لمتابعة خبر عن التخصصات والبرامج المتاحة في الكلية التقنية للبنات بسراة عبيدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

انطلاقاً من رؤية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل، وتحقيق ريادة عالمية تكفل الاستقلالية والاكتفاء الذاتي

وضحت وحدة العلاقات العامة والإعلام بالكلية التقنية للبنات بسراة عبيدة التخصصات والبرامج التي تقدمها الكلية وطريقة التسجيل فيها

حيث تقدم الكلية التقنية للبنات بسراة عبيدة برامج الدبلوم للتخصصات التالية:

قسم التقنية الإدارية – دبلوم محاسبة

يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المتدربة بالمهارات والمعلومات اللازمة للعمل في مجال تخصص المحاسبة، وسوف تتقن فيه المتدربة بعض المهارات التخصصية كـــ تنفيذ الأعمال المحاسبية على الحاسب الآلي، وإدارة الحسابات المالية وحسابات التكاليف في المنشآت التجارية والصناعية كما ستتمكن المتدربة من إعداد القوائم والتقارير المالية، والمشاركة في لجان المراقبة والمراجعة الداخلية ولجان الجرد والعهد وغيرها من المهارات التخصصية والعامة.

قسم الحاسب وتقنية المعلومات – دبلوم الدعم الفني

ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد المتدربة بالمهارات المطلوبة والمعلومات اللازمة لممارسة العمل في مجال الدعم الفني للحاسب، وسوف تتقن المتدربة فيه بعض المهارات التخصصية كـــ صيانة الحاسب الآلي ودعم المشاكل الفنية في الحاسب، وتقديم الدعم الفني في الأعمال المتعلقة بشبكات الحاسب المحلية وحمايتها، وبرمجة التطبيقات الأساسية بإحدى لغات البرمجة المشهورة وغيرها من المهارات التخصصية والعامة.

ويمكنكم التقديم للتسجيل في الكلية لدراسة التخصص المرغوب من خلال البوابة الالكترونية للقبول - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (قبولي): هنا

كما أكدت أن الكلية تقوم بدراسة لاحتياج سوق العمل لفتح تخصصات جديدة لقسم التقنية الإدارية وقسم الحاسب وتقنية المعلومات

ويمكنكم الاطلاع على المزيد من المعلومات والبرامج التي تقدمها الكلية التقنية للبنات بسراة عبيدة على منصة الكلية: هنا