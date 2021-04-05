الأرصاد تتوقع هطول أمطار على 6 مناطق بدءًا من الأربعاء المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، هطول أمطار على 6 مناطق بدءًا من يوم الأربعاء وحتى السبت المقبلين.

وذكر المركز- عبر تويتر- أن الفرصة مهيأة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة على الحدود الشمالية وحائل والجوف يوم الأربعاء المقبل.

وأشار مركز الأرصاد إلى أنه قد يمتد تأثير الأمطار إلى شمال المنطقة الشرقية والقصيم وأجزاء من منطقة الرياض، بدءًا من يوم الخميس وحتى يوم السبت المقبلين.

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