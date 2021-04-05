الأحوال المدنية: لا يمكن استخراج بطاقة أحوال شخصية بالزي الهندي

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن استخراج بطاقة أحوال شخصية بالزي الهندي.

وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «لا يمكن ذلك، نسعد بخدمتك».

وقال المواطن في استفساره: هل يسمح لي استخراج بطاقة أحوال شخصية بالعباءة الهندية؟

من جهة أخرى، ذكرت الأحوال المدنية، أنه يتم إصدار سجل الأسرة عن طريق حساب المواطن في (أبشر) بالدخول على خدمات من تبويب خدماتي، واختيار إصدار سجل أسرة.

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