«حساب المواطن» يوضح موقف المرأة في البرنامج بعد زواجها

أوضح برنامج حساب المواطن، حالة المرأة في البرنامج عند زواجها، مشيرًا إلى أنه بمجرد تعديل الحالة الاجتماعية بالأحوال المدنية تصبح تابعا غير مؤهل في حساب والدها وعلى الزوج تسجيلها كتابع في حسابه.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى (متزوجة) ستصبح حالتك تابع (غير مؤهل)، ولن يتم احتسابك ضمن مبلغ الدعم في حساب المستفيد الرئيس (الأب)».

وتابع البرنامج، أنه «لا بد من إضافتك كتابع مع رب الأسرة (الزوج) عن طريق حسابه».

وقالت المواطنة في استفسارها: إنها تزوجت قبل ثلاثة أيام، فهل تحذف نفسها من حساب المواطن الخاص بوالدها أم تتركه؟

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