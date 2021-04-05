اخبار السعوديه

بالفيديو.. إحباط تهريب 4 ملايين قرص مخدر داخل شحنة تفاح بميناء جدة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - القبض على مستقبليها في الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص إمفيتامين مخدر، في شحنة فاكهة بميناء جدة الإسلامي.

وذكرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات- عبر تويتر- أنه تم إحباط محاولة تهريب (4,335,000) مليون قرص إمفيتامين مخدر، وضبطها مخبأة داخل شحنة فاكهة تفاح بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع الجمارك .

وأشارت مكافحة المخدرات إلى أنه جرى القبض على مستقبل شحنة المخدرات بمدينة الرياض.

اقرأ ايضًا:

بالفيديو.. إحباط مخطط إجرامي لتهريب طن من الحشيش المخدر إلى المملكة

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا