بالفيديو.. إحباط تهريب 4 ملايين قرص مخدر داخل شحنة تفاح بميناء جدة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص إمفيتامين مخدر، في شحنة فاكهة بميناء جدة الإسلامي.

وذكرت المديرية العامة لمكافحة المخدرات- عبر تويتر- أنه تم إحباط محاولة تهريب (4,335,000) مليون قرص إمفيتامين مخدر، وضبطها مخبأة داخل شحنة فاكهة تفاح بميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع الجمارك السعودية.

وأشارت مكافحة المخدرات إلى أنه جرى القبض على مستقبل شحنة المخدرات بمدينة الرياض.

إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين و 300 ألف قرص إمفيتامين مخفية داخل شحنة فاكهة تفاح بميناء جدة الإسلامي.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/CxgIQ26aag — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 5, 2021

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