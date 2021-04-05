أمير القصيم يعلن انخفاض الإصابة بسوسة النخيل في المنطقة

أعلن أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أن الإصابة بسوسة النخيل انخفضت إلى (0.86%) خلال 5 سنوات.

وأشار أمير القصيم، خلال لقائه اليوم الإثنين مع وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، إلى نتائج إيجابية حققتها اللجنة العليا لمكافحة سوسة النخيل بالمنطقة.

وأوضح أمير المنطقة- وفقًا لحساب إمارة القصيم على تويتر- أنه تم تحقيق انخفاض الإصابة بسوسة النخيل إلى (0.86%) خلال 5 سنوات.

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