الحياة الفطرية: فيديو صيد النمر العربي تم في اليمن وليس السعودية

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن مقطع الفيديو المتداول حول صيد نمر عربي نادر، تم تصويره في اليمن وليس في السعودية كما يدعي ناشروه.

وذكر المركز- عبر تويتر- : «إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول صيد النمر العربي، يود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التوضيح بأن هذا المقطع تم تصويره في اليمن وليس في المملكة العربية السعودية».

وتابع المركز «كلنا أمل بأن يتم اطلاق سراح النمر ليقوم بدوره في الحفاظ على التوازن البيئي».

كانت إحدى الصحف اليمنية، نشرت خبرًا حول إمساك مواطنين بنمر عربي نادر، في وادي يري بمنطقة الحضن التابعة لمديرية لودر بمحافظة أبين، مشيرة إلى أن الكثير من الحيوانات والطيور النادرة، في عدد من مناطق اليمن، تتعرض للقتل دون أي حماية تذكر.

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