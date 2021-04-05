«تقويم التعليم والتدريب» توقِّع ثلاثة عقود للدراسة التقويمية للاعتماد البرامجي

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم الإثنين، ثلاثة عقود للدراسة التقويمية للاعتماد البرامجي مع جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء، لتنضم إلى أربعة برامج معتمدة بالجامعة، وخمسة برامج تحت الإجراء.

ووقع العقد من جهة جامعة الملك فيصل رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومن هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلها المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد» د. سهيل بن سالم باجمّال، وذلك في مقر الجامعة بالأحساء.

وشملت عقود الدراسة التقويمية للاعتماد الأكاديمي برامج «بكالوريوس الطب والجراحة»، و«بكالوريوس نظم المعلومات الإدارية»، و«بكالوريوس الفيزياء».

يُشار إلى أن جامعة الملك فيصل قد حصلت على الاعتماد المؤسسي في مايو 2017م، كما حصلت على الاعتماد البرامجي لبرامج الحاسب الآلي ونظم المعلومات، والأحياء، والمالية، ودكتور صيدلي.

يُذكر أن مركز «اعتماد» أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى المساهمة في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها، من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي؛ لضمان جودة مخرجات هذه البرامج وجاهزيتها لسوق العمل.