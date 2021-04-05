السعودية | اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموى بمنطقة مكة المكرمة

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رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، الاجتماع الرابع للجنة بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لشؤون الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير وأعضاء اللجنة.

واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال الاجتماع على مستجدات أعمال اللجنة وما تحقق من منجزات في جانب تسليم الوحدات السكنية للأسر المستحقة بمحافظات منطقة مكة المكرمة بالشراكة مع الجمعيات الخيرية بالمنطقة، كما استعرض سموه المنجزات التنموية للجمعيات الأهلية ومبادرات تطوع الإسكان التي نفذها المتطوعون والمتطوعات من أبناء المنطقة.

وبحسب العرض فإن 17 مشروعاً يجري تنفيذها ومستقبلياً في مختلف محافظات منطقة مكة المكرمة ستوفر عند الانتهاء منها أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية.

يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030 ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من الانتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.