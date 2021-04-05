السعودية | استقبال الأمير خالد الفيصل لمحافظ جدة

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استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة ، محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد يرافقة أعضاء لجنة دراسة وتقييم أوضاع سكن العمالة الأجنبية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد- 19) بالمحافظة.

وتسلّم سموه تقريراً عن أعمال اللجنة والتي نفذت 2500 جولة على 1468 مبنى عبر 7 لجان ميدانية على سكن العمالة في المحافظة وساهمت في تصحيح أوضاع سكن 170 ألف عامل، وعملت اللجنة على وضع خطة عمل للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد بين العمالة الأجنبية، وتطبيق المعايير الصحية في مقار سكنهم وبيئة عملهم، بالإضافة لإجراء جولات رقابية مستمرة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ إجراءات سريعة للحد من انتشار الفايروس، وعزل من اشتبه بإصابته، وكل من تظهر عليه أعراض العدوى.