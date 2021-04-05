شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 515 سيارة مهملة وتالفة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت إدارة مراقبة السيارات التالفة والناقلات بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري إن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ٥١٥ سيارة مهملة وتالفة. مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.