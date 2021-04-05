شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة استراتيجية بين البريد السعودي ومعهد إدارة المشاريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت مؤسسة البريد السعودي و معهد إدارة المشاريع "فرع المملكة العربية السعودية " يوم أمس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المثمر بين الطرفين وبناء شراكة استراتيجية بينهما، من خلال وضع إطار عمل رئيسي مشترك والتعاون في مختلف المجالات العلمية والعملية ذات الصلة بإدارة المشاريع للاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث، لتحسين العمل المهني المؤسسي وصولا لتحقيق العديد من الأهداف والتي من بينها تقديم الدورات التخصصية لمنسوبي البريد السعودي في مجال إدارة المشاريع، ونشر المعرفة في هذا المجال وربط مدراء المشاريع في البريد السعودي بقنوات التطور المهني عبر المشاركة في الفعاليات محليا وعالميا.

وقع على مذكرة التفاهم من جانب البريد السعودي المشرف العام على الاستراتيجية والتحول غسان رضا خليفه ومن جانب معهد إدارة المشاريع بدر بو رشيد رئيس فرع المعهد في المملكة العربية السعودية

وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص مؤسسة البريد السعودي على التفاعل مع التطورات الاستراتيجية المتسارعة، ودعم عجلة التحول وصولا إلى بناء مجموعة وطنية رائدة في إدارة المشاريع و البرامج التي تهدف لصناعة الخدمات البريدية اللوجستية، و لتكون ذراعا للتجارة والحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية، لتتكامل مع برامج رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها.