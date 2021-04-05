شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يشدد على ضرورة التزام الجميع بأنظمة المرور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على ضرورة التزام الجميع بأنظمة المرور للحد من الحوادث المرورية وضمان انسيابية الحركة في طرقات المنطقة والحرص على تطبيق المخالفات المرورية المقررة على كل من يعرض حياة الأخرين وممتلكاتهم للخطر.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم "الإثنين" اللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور يرافقه اللواء مناحي السبيعي مدير إدارة السير بالإدارة العامة والعميد مهندس علي الزهراني مدير مرور المنطقة الشرقية والعقيد عبداللطيف العبيدالله مدير شعبة السلامة المرورية والمقدم ماجد القحطاني مدير شبعة السير.