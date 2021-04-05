شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية : جهود مقدرة لطيران الأمن في حماية المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية قائد قاعدة طيران الأمن بالمنطقة الشرقية العقيد طيار عايض سعد القرني بمناسبة تعيينه في منصبه .

وقال سموه : " إن طيران الأمن له مشاركات كبيرة وجهود مقدرة في العديد من المجالات التي تحفظ الأمن، وتساهم في حماية المجتمع والوطن".

وقدم القرني شكره لسموه الكريم على توجيهاته السديدة ودعمه المستمر لجهود طيران الأمن بالمنطقة .