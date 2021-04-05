شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : جهود كبيرة لطيران الأمن في تعزز المنظومة الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالجهود التي يقوم بها طيران الأمن ومشاركته في دعم أعمال الإنقاذ ودعم الجهات التي تتطلب مهامها مشاركة طيران الأمن، وقال سموه " الطيران العمودي له جهود كبيرة من السابق ولهم جهود أكبر بعد انضمامهم لرئاسة أمن الدولة وهذا يعزز المنظومة الأمنية ويرفع من قدراتها".

جاء ذلك خلال استقباله بمكتب سموه اليوم الإثنين قائد قاعدة طيران الأمن بالمنطقة الشرقية العقيد طيار عايض سعد القرني بمناسبة تعيينه في منصبه .. وهنأ سموه القرشي متمنياً له التوفيق في مهام علمه .