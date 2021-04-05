شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : التقنيات الحديثة لأنظمة المرور جعلت الطرق آمنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما تقوم به الإدارة العامة للمرور من جهود كبيرة لضمان التزام الجميع بالأنظمة المرورية لحفظ الأرواح والممتلكات، وجعل طرقنا آمنة من خلال الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن الأخطاء البشرية والتهور أثناء القيادة.

وقال سموه " إن إدخال التقنيات الحديثة ساهم في فرض النظام والالتزام بأنظمة المرور وجعل الطرق آمنة مما أنعكس على انخفاض أعداد الإصابات والوفيات ولله الحمد .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين اللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور يرافقه اللواء مناحي السبيعي مدير إدارة السير بالإدارة العامة والعميد مهندس علي الزهراني مدير مرور المنطقة الشرقية والعقيد عبداللطيف العبيدالله مدير شعبة السلامة المرورية والمقدم ماجد القحطاني مدير شبعة السير.