فيديو.. إحباط تهريب أكثر من 4 ملايين قرص إمفيتامين في شحنة تفاح بميناء جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - واس

كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن مخطط لتهريب 4,335,000 قرص إمفيتامين بميناء جدة الإسلامي.

تفاصيل العملية:

وصرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة , أسفرت – بتوفيق الله – عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك بميناء جدة الإسلامي، وكانت مخفية داخل شحنة فاكهة تفاح بلغ إجماليها (4,335,000) قرص إمفيتامين.

إحالة إلى النيابة:

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على متابعات الخليج 365 المتورط في محاولة تهريبها واستقبالها للمملكة، مؤكداً أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقه وإحالته للنيابة العامة.

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