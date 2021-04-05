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محمد العرب بعد إزالة الورم: شكراً محمد بن سلمان الذي أمر بعلاجي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

محمد العرب بعد إزالة الورم: شكراً محمد بن سلمان الذي أمر بعلاجي

أكد أن العملية انتهت بالسلامة والمعنويات مرتفعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المراسل الحربي محمد العرب نجاح العملية الجراحية التي أجراها، حيث تم إزالة الورم وسط معنويات مرتفعة من جانبه.

شكراً محمد بن سلمان: 

وقدم العرب في تغريدة له عبر تويتر الشكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أمر بعلاجه و”هو دين في رقبته”، مضيفاً: “شكراً أخي الفريق الركن مطلق قائد القوات المشتركة دمت سنداً، شكراً رفاق المتارس شكراً الشعب السعودي العظيم شكراً للشعب اليمني الوفي وشكراً للجميع، شكراً الحرس الوطني”.

محمد العرب بعد إزالة الورم: شكراً محمد بن سلمان الذي أمر بعلاجي - متابعات الخليج 365

مسيرة طويلة: 

ويعد محمد العرب أحد أهم المراسلين الحربيين في العالم، حيث قام بتغطية عدة حروب في الشرق الأوسط ويعمل حالياً مراسلاً حربياً في اليمن واشتهر بعبارة “نحن هنا أين أنتم”، وهي عبارة يستخدمها لإثبات تفرده في التواجد بالأماكن الخطرة يقول عنها إنها رسالة تحدٍّ للمنافسين، ويراها المراقبون إنها رسالة تحدٍّ للمليشيات التي تدعي أنها تحقق انتصارات وهمية.

وتمتد خبرة العرب إلى أكثر من 26 سنة وهي خبرة عملية من خلال العمل في 13 بلداً عربياً بالإضافة إلى زيارة 49 بلداً حول العالم، بحسب المعلومات المتاحة عنه على موقع ويكيبيديا.

محمد العرب بعد إزالة الورم: شكراً محمد بن سلمان الذي أمر بعلاجي - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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