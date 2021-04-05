الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

الخضيري عن ديدان الكمامات: أكاذيب ولا يمكن حدوثها إلا في هذه الحالات

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد أستاذ علم أبحاث المسرطنات فهد الخضيري على فيديو مصور يزعم وجود ديدان وجراثيم في الكمامات.

شائعات:

وشدد الخضيري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الاثنين، على أن هذا غير صحيح وإشاعات كاذبة، ولا يمكن حدوث ذلك إلا إذا الكمامة أصلاً ملوّثة عمداً أو محفوظة في مكان ملوّث بالديدان والجراثيم.

خداع بصري:

وتابع ناصحاً: لا تصدّق كل إشاعة ولا تصدّق الخدع التصويرية وهذا خداع بصري يلجأ إليه من يريد رفع عدد المشاهدات.

وكشفت وزارة الصحة يوم أمس عن تسجيل (673) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (504) حالات، كما تم تسجيل (7) وفيات جديدة.

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

شارك الخبر