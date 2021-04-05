التجارة تستدعي 1,783 مركبة فورد بسبب خلل يزيد خطر الحوادث

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1,783 مركبة من نوع فورد ماركات “EXPEDITION / F-150 / EDGE / EXPLORER / MUSTANG”، ومركبات لينكون “MKX” موديل 2020.

سبب الاستدعاء:

وأوضحت التجارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الاستدعاء يأتي بسبب خلل في الكاميرا الخلفية قد يؤدي إلى توقف عرض الصورة أثناء الرجوع للخلف، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.

ماركات السيارات:

ونشرت الوزارة العديد من الإنفوجرافيك لتوضيح أنواع المركبات المستدعاة والإجراء المطلوب اتخاذه وكذلك الشركات التي يجب التواصل معها.



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