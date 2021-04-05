شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الرياض» تنفذ 91 ألف جولة رقابية على المؤسسات الصحية خلال 2020 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قامت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بجولات رقابية وتفتيشية على المؤسسات الصحية الخاصة، حيث نفّذت فرق الالتزام «91433» زيارة رقابية ميدانية خلال العام الماضي 2020.

وأوضحت «صحة الرياض» أن الجولات الميدانية الرقابية شملت المؤسسات الصحية الخاصة، حيث باشرت الفرق الميدانية «31793» زيارة للمستشفيات، و«24355» زيارة للصيدليات، و«10043» للمجمعات الطبية العامة، و«4832» زيارة رقابية للمجمعات الطبية المتخصصة، و«1973» لمراكز الكلى، بينما قامت فرق الرقابة بتنفيذ «1339» زيارة للمحاجر الصحية، و«2347» زيارة لعيادات تطمن.

وأضافت أن الحملات الرقابية خلال العام الماضي تضمنت «14621» نفذتها فرق الالتزام بصحة الرياض، و«130» جولة رقابية تكاملية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمختصة.

ولفتت «صحة الرياض» أنها باشرت خلال 2020 «43362» شكوى وبلاغاً عبر خدمة 937، كما نظرت «1897» قضية تتعلق بمخالفات المنشآت الصحية والعاملين فيها للأنظمة واللوائح الصحية والاشتراطات.

ونوهت بأن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد «4378» مخالفة تمت إحالتها إلى اللجان المختصة، وكشفت عن تنفيذ «144» إغلاقاً.

وأكدت «صحة الرياض» أنها حرصت على تكثيف زياراتها الرقابية التوعوية اليومية بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى.

وأشارت إلى أن مهام فريق الالتزام تشمل الرقابة على المؤسسات الصحية في القطاع الخاص.

لافتةً إلى أن مراقبي الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها.

وأهابت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين، بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة، حفاظاً على صحة وسلامة المرضى وتفادياً لإيقاع العقوبات النظامية، والتي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة، وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.

وأكدت صحة الرياض أنها تتعامل بحزم مع ما يصلها من بلاغات، وكذلك البلاغات الواردة إلى مركز بلاغات وزارة الصحة 937.