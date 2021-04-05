شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية» تغلق 14 مسجداً بعد ثبوت إصابات بـ«كورونا» بين صفوف المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الإثنين) 14 مسجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 14 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 57 يوماً 475 مسجداً، تم فتح 454 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضحت فيه أن المساجد المغلقة 6 مساجد في منطقة الرياض، حيث تم رصد 6 حالات إصابة بها، و3 مساجد في منطقتي مكة المكرمة والقصيم تم رصد 3 حالات في كل منها، ومسجدين في المنطقة الشرقية تم رصد حالتين.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 13 مسجدا، 5 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة الرياض، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، ومسجد بمنطقة عسير، ومسجد بمنطقة جازان، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد إلى عدم التهاون والتراخي في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة وصحة مرتادي بيوت الله.